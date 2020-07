O processo seletivo para contratação temporária de professores da Educação Escolar Indígena está suspenso enquanto durarem as medidas de isolamento social devido à Covid-19. Confira aqui o edital de suspensão.

O edital de abertura foi publicado no dia 17 de março deste ano e teve inscrições prorrogadas até 26 de junho. A seleção será por meio de análise curricular em sessão pública aberta aos candidatos e acompanhada por representantes do Ministério Público Federal, da Fundação Nacional do Índio e da Organização dos Professores Indígenas do Acre.

Os candidatos podem sanar dúvidas e obter outras informações pelo telefone (68) 3213-2331 ou pelo do endereço eletrônico concursos.seplag@ac.gov.br.