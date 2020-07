O prefeito Ilderlei Cordeiro recebeu nesta sexta-feira (10) a Unidade Básica de Saúde Fluvial que foi entregue pelo governador Gladson Cameli. A embarcação, que vai atender mais de 15 mil pessoas por mês em cerca de 32 comunidades ribeirinhas dos rios Juruá, Môa, Valparaíso, Paraná dos Mouras e Juruá-Mirim, é fruto da emenda parlamentar de Gladson quando ainda era senador da República.

O barco recebeu o nome de Marieta Cameli. Uma homenagem à avó do governador e matriarca da família Cameli, que tem importante papel na história de Cruzeiro do Sul.

“Nada mais justo do que honrar a dona Marieta que cresceu e criou seus filhos no seringal, nos barrancos do Rio Juruá, então merece nossa homenagem”, declarou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O governador Gladson Cameli, agradeceu ao prefeito Ilderlei pela homenagem feita à sua avó. “Essa balsa hospital mexe comigo, pois mexe com minha história, a história da minha família”, disse.

Cameli reconheceu o esforço do prefeito para levar melhorias à população cruzeirense. “Isso aqui é um exemplo de que a prefeitura tem tratado as coisas com seriedade e responsabilidade. Cabe a nós [gestores] facilitar e melhorar a vida das pessoas”, completou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul afirmou que a entrega da balsa fluvial é a realização de um sonho antigo. “Antes tínhamos um barco de madeira, que no início da gestão revitalizei, mas por ser de madeira, se deteriora com o tempo, foi quando Gladson, que ainda era senador, destinou a emenda e ajudou a realizar este sonho que estamos aqui entregando hoje e vai ajudar o povo ribeirinho que merece uma condição mais digna”, destacou Ilderlei.

A Unidade Básica de Saúde Fluvial Marieta Cameli vai levar atendimento médico, exames e medicamentos para as famílias ribeirinhas do Juruá. Ilderlei lembrou que Cruzeiro do Sul é precursora dos atendimentos fluviais.

“Já temos uma equipe de saúde fluvial já cadastrada com médico, dentista, enfermeiros e técnicos. Nós somos o marco da história da unidade básica fluvial em todo o país. A gestão passada montou isso e virou referência para o Brasil todo e todos os meses estamos em uma região atendendo os ribeirinhos, então já temos uma programação mensal e agora, com mais essa estrutura, vamos dar um atendimento ainda melhor”, explicou o prefeito.