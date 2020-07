Uma guarnição da polícia Militar do 4º Batalhão que atua no município de Senador Guiomar e região, conseguiu recuperar uma motocicleta modelo CG 150 Fan, de cor vinho, de placa NAG 5079 que havia sido roubada durante um assalto a mão armada no último dia 1°.

De acordo com informações da polícia, a recuperação do veículo só foi possível, após a cooperação da comunidade por meio de denúncia anônima que informou o paradeiro da motocicleta.

Consta que os criminosos, que conseguiriam se evadir do local, escondiam o veículo em uma residencia abandonada, localizada no bairro Loteamento Jardim. Há indícios de que a motocicleta estaria sendo utilizada para o cometimento de crimes na cidade.