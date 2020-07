O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) faz um alerta para mais de 40 mil proprietários de veículos, que já pagaram as taxas de licenciamento anual, que acessem o site do órgão para ter acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRVL-e).

Desde abril, o Detran possibilita que o CRLV, documento de porte obrigatório, seja impresso diretamente do site, em papel comum, não sendo necessário o comparecimento às dependências da autarquia.

Durante esse período, foram emitidos 61.724 documentos. Desses, apenas 17.093 foram baixados na plataforma de autoatendimento do site, ou seja, 72,3% dos CRLVs disponíveis para impressão ainda não foram acessados pelos proprietários.

Com a implantação do documento no formato digital, as emissões passaram a ser exclusivamente eletrônicas. Após os pagamentos de todos os débitos vinculados ao veículo, em até 24 horas o CRLV fica liberado no sistema para a impressão do proprietário. Não existe um limite para as impressões, podendo ser realizadas quantas vezes forem necessárias.

Os proprietários de veículos devem acessar o site www.detran.ac.gov.br e cadastrar-se na plataforma de autoatendimento. A impressão deve ser realizada em papel sulfite branco no formato A4, com tinta preta, em página única.

Após o cadastro, o documento também fica disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, que pode ser instalado em um smartphone ou dispositivo compatível.

Para os veículos cadastrados em nome de empresas (pessoa jurídica), o responsável deve entrar no site do Detran Acre, clicar no ícone veículos, serviços online, emissão de CRLV pessoa jurídica, preencher todos os dados e, por fim, baixar o documento.

“Alertamos para que os donos de veículos façam a impressão ou baixem o aplicativo que disponibiliza o CRVL digital, pois agora o documento não será mais emitido em papel-moeda, nem será mais enviado por correios”, explica o presidente do Detran, Luiz Fernando Duarte.

Passo a passo para acessar a plataforma de autoatendimento

– Acessar o site do Detran www.detran.ac.gov.br

– Clicar no ícone de Autoatendimento;

– Identificar-se. O usuário escolhe a forma de identificação, que pode ser pelos dados da habilitação ou do veículo;

– Após o preenchimento do cadastro de identificação, o usuário deve informar o e-mail e senha;

– Em seguida, um link será enviado para o e-mail cadastrado;

– Após a liberação no sistema, a pessoa pode começar a utilizar os serviços disponíveis no site.