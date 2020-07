O pré-candidato a prefeito de Rio Branco pelo Partido Solidariedade, Luziel Carvalho, teve sua pré-candidatura retirada, segundo ele, sem motivo algum. Luziel afirma que não teve a oportunidade de se justificar diante das situações colocadas em pautas e acusa a direção regional de agir com preconceito.

Em conversa com presidente estadual do Solidariedades, Israel Milani, a retirada da pré-candidatura de Luziel se deu devido ele não estar cumprindo os preceito colocados pelo partido. Israel afirma que a política do Solidariedade é feita de uma maneira diferente, sem atacar ninguém e sem denegrir a imagem de ninguém.

O presidente estadual afirma que Luziel no momento em que foi convidado para fazer parte do partido teria sido avisado de como as coisas funcionavam, mas Milani afirma que quando Luziel teve sua pré-candidatura lançada, passou a fazer sua pré-campanha atacando os adversários políticos.

Diante disto o partido resolveu frear Luziel retirando sua pré-candidatura. Ao tomar conhecimento da decisão da executiva, Luziel resolver fazer manifesto na sede do partido com faixa levando a frase: Lutando pela democracia #chega da velha política.