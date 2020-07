Em conversa com alguns membros do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) do município de Epitaciolândia, o delegado, Sérgio Lopes (PSDB) poderá ter sua pré-candidatura a prefeito retirada e o partido poderá apoiar o pré-candidato do Partido Social Liberal, Everton Soares.

Segundo foi informado a redação do site 3 de Julho Notícias, em Rio Branco, o vice governador Major Rocha não pretende investir em candidaturas do interior do Acre, Rocha vai apostar todas as suas fichas na pré-candidatura de Minoru Kimpara, na Capital.

Diante desta situação, já está quase definido que em Epitaciolândia o pré-candidato à prefeito, permanecerá Everton Soares pelo PSL e o PSDB irá apoiar.

O delegado

O delegado Sérgio Lopes já tem conhecimento da situação e afirmou para terceiros que se for para ser vice de Everton Soares, ele abrirá mão de sua pré-candidatura e não apoiará ninguém.

Se de fato isso acontecer, como ficará a situação do delegado Sérgio? Que já vem trabalhando sua pré-campanha há um bom tempo e com isso ganhou o carisma da população de Epitaciolândia por ser delegado e ter humildade com os moradores de Epitaciolândia.

Não haverá duas pré-candidatura

Outro ponto importante é que em um único município do Acre, não haverá duas pré-candidatura do PSDB e PSL, se caso haja uma situação semelhante a do Município de Epitaciolândia, um dos partidos deverá abrir mão para apoiar o outro.

O PSDB está sob o comando da deputada federal Mara Rocha e o PSL está sob o comando de seu irmão, vice-governador Major Rocha, os dois unirão forças para o processo eleitoral deste ano.