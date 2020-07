Após a publicação do site 3 de Julho Notícias informando que, de acordo com um membro do PSDB, a pré-candidatura à prefeito de Epitaciolândia do delegado Sérgio Lopes poderá ser retirada futuramente, o pré-candidato gravou um vídeo nas redes sociais anunciando que está informação não procede.

Em conversa com a nossa redação, Sérgio afirma que entrou em contato com a executiva estadual e que nada disso procede. Segundo ele, essas informações que estão circulando não passam de pura intriga dos concorrentes, e falsas informações pois lhes faltam propostas.

Lopes afirma ainda que tem o apoio total, integral e absoluto da direção estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), para ser pré-candidato a prefeito de Epitaciolândia. Não tem nenhuma construção para a retirada de sua candidatura posteriormente.

Veja o vídeo: