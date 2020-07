O 5° Batalhão da Polícia Militar, continua firme no projeto de ação solidária nas cidades de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, municípios estes pertencentes à região do Alto Acre.

As distribuições de cestas básicas estão sendo realizado com o apoio da população e militares da tropa, no qual o comando do 5° BPM tem se mantido firme na arrecadação dos alimentos e doação das cestas básicas para as famílias mais carentes da região.

Com esta ação de solidariedade e diante da situação em que todos nós enfrentamos, nestes tempos conturbados, a Polícia Militar procura amenizar o sofrimento daqueles cidadãos mais vulneráveis, levando um pouco de esperança e confiança de que dias melhores virão.