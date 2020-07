Após deflagrar duas operações de combate ao crime organizado nas cidades de Manoel Urbano e Feijó na semana passada, onde mais de 60 pessoas foram presas, a Direção-Geral da Polícia Civil do Acre apresentou nesta sexta-feira, 10, os novos agentes, escrivães e delegado que irão reforçar o efetivo da Polícia Judiciária nos dois municípios.

Em Manoel Urbano, uma escrivã e quatro agentes foram apresentados à equipe do município e já iniciaram os trabalhos policiais. Em Feijó, foi apresentado o delegado recém-empossado Arruaires Bezerra de Lima que será o titular da delegacia no município, que até a presente data não contava com a presença permanente de um delegado. Um escrivão de polícia também foi integrado ao grupo de policiais de Feijó.

Antes da apresentação dos novos policiais nas duas cidades, o delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel Ferreira, esteve em Sena Madureira onde foram entregues computadores, scanners e materiais de informática e também fardamento completo a todos os policiais civis.

Santa Rosa do Purus também foi contemplada com dois novos agentes de polícia, computadores e componentes de informática e fardamento. Em Manoel Urbano e Feijó também foram realizadas as entregas de computadores e fardamento.

“Além de apresentarmos os novos policiais, entregarmos computadores e fardamento, que vem sendo um marco na história recente da Polícia Civil, também estamos aproveitando a oportunidade para conversarmos com as equipes policiais, apresentando os resultados obtidos nesse um ano e meio de gestão e esclarecendo duvidas, recebendo sugestões, enfim, alinhando a gestão de acordo com o anseio de cada unidade policial”, destacou o delegado geral, Henrique Maciel.

Todas as unidades policiais do Acre estão recebendo kits de EPIs, álcool em gel e líquido 70% e produtos de higiene. As apresentações e entrega de materiais continuam por todo o final de semana nos municípios do Vale do Juruá.