A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim parcial deste domingo, 12, mais 110 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados subiu de 16.080 para 16.190.

A Sesacre também registra mais 7 óbitos, saltando de 419 para 426 o número de pessoas que morreram pela Covid-19, sendo 6 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 50 e 99 anos. Destes, 5 são de Rio Branco, 1 de Manoel Urbano e 1 do Jordão.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas.

Rio Branco, AC, 12 de julho de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde