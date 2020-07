De acordo com o parlamentar, a sintonia entre as ações do governador e o prefeito Ilderlei Cordeiro vem transformando a cidade de muita gente e mudando a realidade de Cruzeiro do Sul para melhor.

“Essa união e trabalho é tudo que as pessoas precisam para melhorar sua realidade de vida, ainda bem que os resultados começam a aparecer, estou muito feliz em poder ajudar e acompanhar de perto tudo isso. Já temos reabertura e melhoria de ramais sendo feita pelo Deracre em parceria com administração municipal, tivemos a entrega de uma Unidade Básica de Saúde Fluvial que vai trazer dignidade aos ribeirinhos. Agora tivemos a entrega de um moderno hospital de Campanha; que ficará permanecente, isso nos faz acreditar em dias melhores”, disse Clodoaldo.

O presidente do Parlamento afirmou que a câmara municipal estará sempre do lado das boas ações e ajudando no que estiver dentro de suas possibilidades, tudo para melhorar a condição de vida das famílias de Cruzeiro do Sul.

O governador Gladson Cameli inaugurou na tarde desta sexta-feira (10), o moderno hospital de campanha do Juruá. A solenidade foi bastante prestigiada e contou com a presença de membros dos três poderes acreano.

O hospital de campanha conta com 10 leitos de UTI; 20 semi-intensivos; 60 leitos de enfermarias; 3 repousos médicos; 1 sala de emergência; 1 sala de triagem; 1 área de plantonista; 2 vestiários; 2 copas; 1 sala de prescrição médica e 3 depósitos de material de limpeza.

Os recursos repassados pela União e que foram empregados na obra, somam um valor de R$ 4,1 milhões. Outros R$ 2,2 milhões foram investidos em equipamentos para o hospital.