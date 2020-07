O Ministério Público do Acre (MP-AC) ajuizou uma ação para apurar denúncias de enterros de vítimas de Covid-19 em um terreno baldio de Tarauacá, no interior do Acre. Vídeos de moradores gravados durante um terreno, na quinta-feira (9), chegaram até a promotoria do município.

O local fica próximo do cemitério da cidade, perto do Centro da cidade, onde tem casas e escolas. O MP-AC por diversas outras irregularidades, incluindo uma ampliação do espaço.

Em um dos vídeos que chegou para ao MP-AC, um morador fala que uma pessoa que morreu com Covid-19 está sendo enterrada em uma área com mato e sem iluminação.

“A funerária entrou até dentro dos matos porque é o cemitério novo. É bem pertinho do Centro da cidade, da faculdade e a escola colada aqui. Olha a distância do portão da escola para onde estão enterrando as vítimas de Covid. É brincadeira, só em Tarauacá que isso acontece”, ironiza.

A promotora de Justiça Manoel Canudo, que entrou com a ação, disse que os vídeos do enterro passaram a circular na internet, mas que a Ouvidoria do órgão também encaminhou o material para ela apurar.

“Ontem [quinta,9] mesmo entramos com um pedido de ação civil pública para coibir essa prática porque, na verdade, isso seria um cemitério clandestino. Como foi feita fora do cemitério, parti logo para judicializar porque não há o que resolver extrajudicialmente. Fiz o pedido ao Judiciário para coibir essa prática”, destacou.

A cidade de Tarauacá tem mais de 800 casos de Covid-19 confirmados até a sexta-fera (10). Oito pessoas já morreram vítimas da doença na cidade e outras 440 são consideradas curadas. Ampliação de cemitério de Tarauacá estaria sendo feita de forma irregular — Foto: Divulgação/MP-AC Prefeitura nega

A secretária de Meio Ambiente da cidade, Emili Figueiredo, afirmou que, devido à pandemia, a prefeitura desapropriou um terreno desocupado que fica ao lado do cemitério. Ela negou que os enterros sejam em locais inapropriados.