A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC) prendeu uma mulher de 25 anos que viajava para Rondônia (RO) com mais de 3 quilos de cocaína amarrada na cintura formando uma cinta de esparadrapos. O flagrante ocorreu em um ônibus no km 115 da BR-364.

A polícia informou que parou o ônibus para fiscalização no bairro Santa Cecília, na saída de Rio Branco. Durante revista, a mulher ficou nervosa e desconversou sobre o motivo da viagem.

Os policiais fizeram uma revista na bagagem da suspeita, mas nada foi encontrado. Foi então que os policiais perceberam um volume estranho na cintura da mulher.

A suspeita acabou confessando que foi contratada para levar a droga até o estado vizinho e receberia R$ 1,5 mil pelo transporte. Ela foi presa e levada para a Delegacia de Flagrantes da capital acreana.

Outro flagrante

No dia 1º, a PRF-AC flagrou outra mulher de 25 anos tentando sair do Acre com 5,2 quilos de cocaína. A droga estava presa ao corpo da mulher simulando uma cinta modeladora. A prisão foi feita na BR-364 em Acrelândia.

A suspeita iria até Rondônia, mas, o destino final da droga, segundo a PRF, seria Goiânia (GO).

“Durante a fiscalização, uma das passageiras chamou a atenção dos policiais devido às contradições alegadas sobre os motivos da viagem e visível nervosismo apresentado”, diz a PRF em nota.

Após fazer a busca pessoal, uma policial achou a cinta com os pacotes da droga. A mulher foi levada à delegacia de Acrelândia, assim como a droga, e deve responder por tráfico. Do G1 Acre