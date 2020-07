Uma mulher de 24 anos foi resgatada por bombeiros de Sena Madureira, interior do Acre, após ser picada por uma cobra na manhã de sexta-feira (10). A vítima é moradora de um seringal da zona rural do município de Manoel Urbano, cidade vizinha.

Os bombeiros percorreram mais de 12 quilômetros para encontrar a mulher na Estrada do Vinte, próximo de Manoel Urbano. Ela foi levada até a estrada de embarcação por moradores do seringal.

A vítima foi levada para o hospital de Sena Madureira. O hospital informou que a jovem permanece internada sob os cuidados da equipe médica e de enfermagem, encontra-se estável, mas com edema no braço onde ocorreu a picada.

O major e assessor do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão, explicou que mulher foi mordida no braço direito. Ela estava consciente, mas com dor e não relatou como tinha sido o acidente. Os bombeiros também não conseguiram identificar qual a espécie da cobra.

“Os moradores acionaram os bombeiros quando ela chegou na estrada. Encontramos ela no trajeto, não conseguiram identificar o animal e os bombeiros fizeram o primeiro atendimento”, destacou.

Apesar de não ter relato da vítima, Falcão acredita que a mulher estava mexendo com algum animal no chão quando foi picada.

“As picadas de animais, cerca de 70%, são na parte inferior. Mas, tem os 30% que são na parte superior. Ela deveria estar mexendo com alguma galinha ou algo assim quando aconteceu”, concluiu. Do G1 Acre.