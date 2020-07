Mâncio Lima foi contemplado com R$ 349,3 mil para a recuperação de estradas vicinais e Rodrigues Alves receberá a quantia de R$ 572,6 mi – Foto: Marcos Vicentti

Os produtores rurais de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá, vão poder contar com ramais trafegáveis para o escoamento da produção rural. Por meio da Operação Retomada, o Governo do Estado do Acre realiza os investimentos necessários, traz de volta a esperança de dias melhores para o homem do campo e ainda contribui com o fortalecimento da economia local.

Nesta sexta-feira, 10, o governador Gladson Cameli e os prefeitos Isaac Lima, de Mâncio Lima, e Sebastião Correia, de Rodrigues Alves, fizeram a assinatura da ordem de serviço. Juntos, os dois municípios receberam R$ 922 mil para a compra de combustível, aquisição de peças e aluguel de máquinas pesadas.

Mesmo com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, Gladson Cameli vem somando esforços para reaquecer a economia, gerar novos postos de trabalho e trazer benefícios em prol da população. Somente com a Operação Retomada, são R$ 10 milhões para a abertura e recuperação de ramais nos 22 municípios acreanos. Defensor do agronegócio, o governador vislumbra neste setor uma excelente oportunidade de desenvolvimento econômico e social para o estado.

“Estamos firmando mais uma parceria com as prefeituras para trazer melhorias para quem vive na zona rural. Eu conheço a realidade desses guerreiros e as dificuldades que eles encontram para produzir. Quero dizer que estamos fazendo tudo o que é possível para garantir as condições para que o nosso estado seja produtivo e próspero. Acredito muito no agronegócio e essa é uma bandeira que eu defendo como a salvação econômica para o Acre. Mas pra isso acontecer, o governo tem que fazer sua parte e é isso que estamos fazendo no dia a dia”, declarou o governador.

Para Rodrigues Alves, o governo destinou a quantia de R$ 572,6 mil. O montante beneficiará mais de 13 mil moradores do campo na manutenção de 590 quilômetros de ramais. Já Mâncio Lima foi contemplado com R$ 349,3 mil para a recuperação de estradas vicinais. No município, 43% da população vive na zona rural.

O prefeito Isaac Lima comemorou a parceria com o Governo do Estado e disse que o recurso chega no momento certo para dar continuidade às melhorias nos ramais e assegurar a trafegabilidade dos produtores rurais.

“A Prefeitura já está com todo maquinário pronto para começar os trabalhos na próxima segunda-feira. Aqui em Mâncio Lima, temos cerca de mil famílias que vivem na zona e dependem dos ramais para escoar a produção. Essa ajuda do governo do Estado é importante vai nos ajudar muito”, argumentou o gestor municipal.

O evento realizado em Mâncio Lima contou ainda com a participação do vice-governador, Major Rocha; do secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros; do secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Lima; do secretário de Saúde, Alysson Bestene; dos deputados estaduais Cadmiel Bomfim, Jonas Lima e Luiz Gonzaga, e do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro.