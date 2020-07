Os frutos do trabalho desenvolvido pelo governador Gladson Cameli, quando este ainda era senador, continuam sendo colhidos pela população acreana. Nesta sexta-feira, 10, Gladson Cameli, juntamente com o prefeito Ilderlei Cordeiro, receberam no porto municipal, às margens do rio Juruá, uma Unidade Básica de Saúde Fluvial que atenderá mais de 15 mil pessoas por mês em cerca de 32 comunidades ribeirinhas dos rios Juruá, Môa, Valparaíso, Paraná dos Mouras, Juruá-Mirim.

O valor da emenda destinada ao empreendimento que beneficiará as famílias ribeirinhas foi no valor aproximado R$ 2,5 milhões, com uma contrapartida de R$ 240 mil.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradeceu o empenho do governador pela destinação da emenda que permitiu a construção desse importante empreendimento para o município. “Que alegria estarmos aqui nessa manhã entregando à população cruzeirense esse belíssimo barco que irá prestar inúmeros atendimentos. Aqui quero agradecer ao governador pelo empenho das verbas que tanto ajudam na administração da nossa cidade”, disse Ilderlei.

A unidade hospitalar fluvial irá chamar-se Marieta Cameli e governador emocionou-se ao saber da notícia. “Estou muito feliz pela homenagem feita à minha avó Marieta. Quando meu tio Orleir construiu o navio hospitalar foi porque minha avó viveu uma situação muito difícil, ela precisou de atendimento em um pós-parto lá no Novo Horizonte e não tinha nenhum tipo de atendimento na beirada desse rio. Então quando senador destinei essas emendas a todos os municípios do Juruá para que essa estrutura fosse montada e estivesse à disposição do nosso povo”, concluiu o governador.