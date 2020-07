O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou no final da tarde de ontem (10), da inauguração do Hospital de Campanha do Juruá. A unidade de saúde que recebeu o nome do médico urologista João Luiz Angelim, vítima da Covid-19, conta com 10 leitos de UTI; 20 semi-intensivos; 60 leitos de enfermarias; 3 repousos médicos; 1 sala de emergência; 1 sala de triagem; 1 área de plantonista; 2 vestiários; 2 copas; 1 sala de prescrição médica e 3 depósitos de material de limpeza.

Os recursos das obras são provenientes da fonte-100 Covid-19 e do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), no valor de R$ 4,1 milhões. Outros R$ 2,2 milhões foram investidos em equipamentos para o hospital.

O ato de inauguração contou ainda com a presença do governador Gladson Cameli (Progressistas), do vice-governador Major Rocha (PSDB), do presidente do Judiciário, Francisco Djalma, do presidente do Tribunal de Contas do Acre, Cristóvão Messias, da chefe do Ministério Público do Estado, Kátia Rejane e do prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro.

O progressista destacou o projeto de lei que foi aprovado na Aleac autorizando o governo do Estado a abrir ao Orçamento vigente, crédito especial em favor do Fundo Estadual de Saúde do Estado do Acre para custear o “Plano de Enfrentamento à Propagação do novo coronavírus”.

“Agradeço primeiramente a Deus por este momento, estou muito feliz com a inauguração deste hospital. Gostaria também de pedir licença ao governador para agradecer a cada parlamentar pelo comprometimento com as ações de combate à Covid-19, e aprovação de projetos, o que resultou na construção dessa importante unidade de saúde. Minha eterna gratidão a todos”, disse.

O presidente da Aleac destacou ainda a união dos gestores do Estado no combate à Covid-19. “Estamos passando por um momento muito difícil, mas graças a Deus a união tem prevalecido. Vejo cada um dos gestores colaborando, fazendo a sua parte. Isso tem feito toda a diferença. Não poderia deixar de parabenizar também, neste momento especial, o nosso governador que tem sido exemplo de dedicação e comprometimento”, enfatizou o parlamentar.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) frisou que o ponto principal do hospital é ter leitos disponíveis para atender a população. Reafirmou ainda que o hospital é de caráter definitivo e vai continuar atendendo mesmo depois da pandemia.

Emocionado, Gladson aproveitou o momento para agradecer a todos que fizeram o hospital de campanha se tornar realidade em tão pouco tempo. “Meu muito obrigado a nossa equipe de governo que trabalhou incansavelmente, aos secretários Alysson Bestene e Ítalo César, a prefeitura de Cruzeiro do Sul pelo apoio, ao governo federal, ao ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, aos deputados estaduais na pessoa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior. Agradeço ainda a empresa construtora e a todos os trabalhadores que estiveram aqui dentro e se doaram na construção desta estrutura. Tenho orgulho de ter multiplicado por 4 as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Acre, mesmo pagando empréstimos e concluindo obras do governo passado”, disse.