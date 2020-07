Se em tempos de pandemia toda ajuda é bem-vinda, proporcionar isso em tempo hábil, especialmente quando se trata de insumos importantes na área da saúde para abastecer a rede pública local, é algo ainda mais imprescindível.

É o que Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem fazendo junto aos municípios isolados, colocando à disposição o avião do Estado para a distribuição de materiais hospitalares, como medicamentos e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para ajudar nas ações de enfrentamento à Covid-19.

Na manhã desta sexta-feira, 10, a aeronave do governo, abastecida com quase 400 quilos de medicamentos e EPIs, decolou de Rio Branco rumo aos municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

O reforço, segundo o secretário de Saúde, Alysson Bestene, atende às determinações do governador Gladson Cameli de não deixar faltar insumos importantes nas unidades de saúde, especialmente no que se refere à proteção individual dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente do novo coronavírus.

“Desde o início da pandemia, o governador Gladson Cameli vem se empenhado ao máximo para garantir total assistência à saúde. Considerando o atual cenário pandêmico, as entregas estão sendo feitas com mais rapidez, principalmente nas unidades de saúde mais distantes, graças à parceria com o governo e Secretaria de Segurança Publica, que disponibilizam o avião do Estado para transportar esses insumos, garantindo melhor atendimento à população e maior segurança aos profissionais de saúde”, disse Bestene.