Devido o período de pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Senador Guiomard, no interior do Acre, vai pagar 40% de insalubridade aos garis, margaridas e coveiros da cidade durante. A lei que garante o pagamento aos servidores foi publicada nesta sexta-feira (10), no Diário Oficial do estado (DOE).

O município que tem pouco mais de 23 mil habitantes, já registrou 277 casos de Covid-19, conforme o boletim de quinta-feira (9), da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

O adicional deve ser garantido durante a pandemia, de acordo com a publicação.

O valor é calculado em cima do salário mínimo vigente e para aqueles que já recebem o adicional de insalubridade só que em valor menor, deve receber os 40% estabelecidos nesta lei.

A prefeitura informou que pelo menos 106 servidores vão ser beneficiados com o adicional e o pagamento já deve ser descontado neste mês. Do G1 Acre.