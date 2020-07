A prefeitura de Brasileia, no interior do Acre, divulgou o resultado final do processo seletivo simplificado emergencial para contratações de profissionais na área da saúde para atuarem no combate ao novo coronavírus. A lista dos aprovados pode ser conferida na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme a publicação, 36 candidatos foram aprovados para contratação imediata e outros 25 ficaram em cadastro de reserva. A lista também contém os nomes dos candidatos que conseguiram se classificar em uma das sete categorias.

No último dia 18 de junho, a prefeitura publicou uma lei que autoriza a contratação emergencial dos profissionais para aumentar o efetivo da linha de frente de combate ao novo coronavírus. As inscrições ocorreram entre os dias 25 e 26 de junho.

Ao todo eram 37 vagas para contratação imediata e outras 27 para cadastro de reserva. Entre os cargos estão: médico generalista, enfermeiro generalista, psicólogo, técnico em enfermagem, fiscal sanitário, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais.

O número de aprovados para contratação e cadastro de reserva foi menor no resultado final do que o esperado. Isso porque, segundo a prefeitura, para o cargo de médico generalista somente um candidato foi um aprovado. Os demais inscritos para o cargo tiveram a inscrição indeferida por falta de documentação necessária.

A classificação dos candidatos ocorreu de forma simplificada por meio de análise curricular. Os profissionais vão ser contratados por um período de 180 dias, que pode ser prorrogado por mais 180 dias, a depender da evolução da pandemia na cidade.

Coronavírus em Brasileia

Com 26,3 mil habitantes, o município de Brasileia tem 477 casos de Covid-19 confirmados, segundo último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), divulgado nessa quinta-feira (9). Outros 691 casos foram descartados e quatro seguem em análise.

No ranking da incidência média da doença, o município aparece em 7º lugar no Acre, com taxa de 181,5 para cada 10 mil habitantes. Os municípios de Assis Brasil e Santa Rosa do Purus apresentam as maiores incidências do estado com 284,5 e 259,9 para cada 10 mil habitantes, respectivamente.

Do total de 411 mortes causadas pela Covid-19 no estado, sete foram registradas em Brasileia. O maior número de óbitos está na capital Rio Branco, com 282 casos. Do G1 Acre.