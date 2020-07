Da Assessoria – O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi condecorado na tarde desta quinta-feira (9) com a mais alta honraria do Corpo de Bombeiros,: a medalha da Ordem de Mérito Bombeiro Militar Imperador Dom Pedro II. A medalha é destinada a agraciar as instituições, autoridades e pessoas que tenham prestado relevantes e notáveis serviços à Corporação.

Segundo o major Rômulo Barros, diretor do Colégio Militar, o prefeito foi reconhecido como Grão-Mestre da Ordem pelos serviços prestados à instituição, em especial ao Colégio Militar.

“A medalha Dom Pedro II é a materialização do reconhecimento que a instituição tem pelo senhor Ilderlei Cordeiro, não apenas como prefeito que é hoje, mas desde a época que era deputado federal. Tivemos uma revitalização da estrutura que hoje é o Batalhão, e ao trabalhar em diversos serviços em parceria com a Defesa Civil Municipal, pudemos perceber o engajamento e dedicação do prefeito, o que nos fez prestar esta singela e justa homenagem para que ele entenda a gratidão que temos pelos serviços prestados por ele”, explicou o major.

O reconhecimento é uma grande honra, ressaltou o prefeito Ilderlei. “Como deputado destinei emendas e agora como prefeito tenho feito o que posso para ajudar a instituição, mantido a parceria com o Colégio Militar, investindo na formação estes jovens. Eu me criei dentro do Corpo de Bombeiros, fiz tantos amigos e estou aqui sendo honrado pelo pouco que fiz para contribuir, pois sei que foi pouco diante de tudo que eles fazem pelo nosso município”, agradeceu Cordeiro.