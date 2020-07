Policiais militares do 1° BPM, nesta quinta-feira (9), foram acionados pelo CIOSP para atendimento de ocorrência de disparo de arma de fogo no Bairro Boa Vista, localizado na região da Sobral.

Quando os policiais se aproximaram da residência apontada pela denúncia, um dos autores tentou empreender fuga.

Após a realização do cerco e busca pessoal aos agentes foi encontrado em poder de um deles uma arma de fogo espingarda cal .20, com o cano cerrado, municiada com um cartucho intacto. Com o outro, estavam sete cartuchos cal .380, sendo que seis estavam deflagrados e um intacto.

Durante a ação policial também foi recuperada uma poltrona que um dos agentes afirmou ser objeto subtraído mediante a prática de furto.

Os autores e os objetos da ocorrência foram apresentados na Delegacia de Flagrantes para as medidas cabíveis.