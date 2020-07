O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) protocolou nesta sexta-feira (10) um requerimento de indicação no Ministério da Economia, onde sugere o pagamento do 14° salário, em caráter excepcional, a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em dezembro de 2020. O 14° salário visa ajudar a população mais vulnerável no enfrentamento da crise econômica, decorrente da pandemia pela Covid-19.

Além disso, o parlamentar ainda sugeriu no requerimento, o 14º salário para os que recebem auxílio-doença e auxílio-acidente.

O pagamento do 14º salário em dezembro vai representar dinheiro injetado no comércio local de cada município, gerando impostos, movimentando a economia local, fortalecendo empregos e colaborando para a retomada do crescimento econômico do país.

“Estamos passando por um grave momento na economia por causa do coronavírus e o nosso objetivo é diminuir o impacto negativo na população mais vulnerável e ajudar no aquecimento na retomada do crescimento do mercado consumidor. Pois, sem consumo a economia tende a retroceder”, afirmou o deputado Jesus Sérgio.