Ao longo desta semana a Fundação FCCV realizou ações de limpeza em postos de saúde no município de Cruzeiro do Sul. Estas atividades integram o Projeto Faxinaço, que tem como objetivo combater focos de mosquitos transmissores de doenças e promover uma limpeza geral dos locais.

O Centro de Zoonose do município recebeu intervenções de limpeza e roçagem nesta quinta-feira (9). Como se trata de uma área grande, a ação neste local deve durar até esta sexta-feira (10). Já o posto de saúde localizado no bairro do Cohab recebeu os serviços nesta quarta-feira (8).

No início do mês as ações ocorreram em diversos postos de saúde de Cruzeiro do Sul, incluindo o posto Manoel Rodrigues de Araújo, no posto Francisco Ary da Silveira, o bairro do Cruzeiro, o posto do bairro Aeroporto Velho e Centro de diagnóstico, além do posto Jesuino Lins, no bairro do Alumínio e no posto Georgete Coelho, no bairro Cruzeirinho.