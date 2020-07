Em visita ao PROS de Epitaciolândia nesta sexta-feira (10), o presidente estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), Dêda, em reunião com correligionários, manteve a pré-candidatura à prefeito do professor Soares para representar o partido nas eleições deste ano.

Em outro momento o Partido PROS, com a participação de todos os membros, decidiu que o PROS teria uma pré-candidatura majoritária no município de Epitaciolândia, e esta decisão está sendo mantida por todo o grupo.

Nesta ocasião, quem vai representar o partido é o professor Antônio José Soares do Nascimento, Professor Soares. Muito querido e respeitado entre os munícipes e servidores público de Epitaciolândia, o professor Soares, como assim é conhecido é um excelente nome para disputar as eleições de Epitaciolândia.

De um curriculum impar em sua vida profissional prestado a educação e serviços voluntários, professor Soares, aos 43 (quarenta e três) anos, tem um amplo conhecimento e maestria naquilo que faz, com 23 (vinte três) anos dedicados a educação, possui como curriculum:

Graduando em Matemática; Pós – graduado em Educação Matemática; Presidente do Conselho Municipal de Educação de Epitaciolândia por dois mandatos; Presidente do Conselho de Alimentação Escolar (Sem remuneração) já no segundo mandato; Presidente do Conselho do FUNDEB (sem remuneração); Representante no Conselho de direitos (sem remuneração), Ex-Presidente do FUNDEB, entre outras atividades municipais. É presidente do SINTEAC de Epitaciolândia, fazendo frente, combatendo e na luta pelos direitos da classe trabalhadora.

Exerceu suas atividades nas escolas: Belo Porvir; Brasil Bolívia – EJA; José Hassem Hall Filho. Atualmente tem contrato efetivo com a Secretaria Municipal de Educação do Município de Epitaciolândia, a disposição do SINTEAC e contrato provisório na Escola Estadual Joana Ribeiro Amed.

O presidente Dêda não tem dúvidas de que Soares é a pessoa certa para representar o partido, pois tem muita competência para tal coisa e tem o carinho de todos. “Estamos felizes em poder contar com o nosso amigo Professor Soares que se dispões a colocar seu nome a disposição do nosso partido e todo o grupo é de acordo”, concluiu Dêda.