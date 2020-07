Entre sua construção e aquisição de equipamentos foram mais de R$ 2 milhões de investimentos, hoje concretizada em um importante marco na política de prevenção e promoção da saúde de milhares de ribeirinhos cruzeirenses.

Compacidade para comportar mais de 30 tripulantes entre equipes médicas e operadores, a Unidade oferecerá serviços de consultas, exames e acompanhamentos na atenção básica de milhares de moradores de comunidades ribeirinhas de Cruzeiro do Sul.

Em fevereiro o prefeito Ilderlei Cordeiro fez uma visita ao estaleiro onde a unidade estava sendo construída e já falava dos avanços que a embarcação representaria quando estivesse em operação nos rio e igarapés da cidade.

“Logo no primeiro ano de mandato ainda em 2017, estivemos pessoalmente junto com o então senador Gladson Cameli no gabinete do Ministro da Saúde Ricardo Barros. Lá falamos da importância que essa embarcação representava para nossa população; sobretudos os mais carentes e a liberação dos recursos. Hoje uma realidade e que vai ajudar a cuidar de milhares de pessoas”, disse Ilderlei Cordeiro.

O governador Gladson Cameli, o prefeito Ilderlei Cordeiro e diversas outras personalidades, estiveram no porto aguardando a chegada da embarcação na tarde desta quinta-feira, mas logo nas proximidades do Remanso ela encalhou em um banco de areia. Assim atividade de recepção e entrega foi adiada para esta sexta-feira (10), ainda sem horário confirmado.

Veja o Vídeo: