O jovem Jerry Correia (PT) vem se destacando como pré-candidato a prefeito de Assis Brasil. O professor já é considerado o principal nome que pode por fim ao ciclo de oito anos de gestão tucana.

O atual prefeito, Antônio Barbosa (PSDB), confirmou que é pré-candidato à reeleição. O gestor aparece com altos índices de rejeição em todos os segmentos da comunidade assisbrasiliense. Além disso, o grupo político do prefeito está dividido em outras duas candidaturas, uma delas é a de seu próprio vice.

O professor Jerry Correia é formado em Letras pela Universidade Federal do Acre, em Pedagogia pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz e pós-graduado pela Universidade Norte do Paraná.

Jerry é filho de Assis Brasil e tem 36 anos de idade. Já exerceu o cargo de vereador entre os anos de 2013 e 2016, coordenou o Núcleo de Representação da Secretaria de Estado de Educação em Assis Brasil nos anos de 2017 e 2018. É professor titular de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Médio na Escola Estadual Prof. Íris Célia Cabenellas Zannini e professor efetivo nas séries iniciais do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação do município de Brasiléia. Ultimamente faz parte do corpo docente da Escola Infantil Simon Bolivar, atráves de acordo de permuta entre as municipalidades de Assis Brasil e Brasiléia.

O pré-candidato a prefeito tem conquistado a simpatia dos moradores de Assis Brasil. Jerry Correia tem se dedicado a ouvir as pessoas e construir suas propostas de trabalho. É visto como um jovem inteligente e preparado para ocupar o cargo.