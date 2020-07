A prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), está realizando a recuperação de 1.200 metros de extensão do Ramal do Macarrão (Segundo Distrito), via que interliga o bairro Recanto dos Buritis à BR-364 e região do Distrito Industrial.

O trabalho, segundo o engenheiro fiscal da obra Edcélio Firmino, consiste no tratamento do material já existente, retirada da base desgastada, recomposição de novo material e TSD (tratamento superficial duplo). O ramal será pavimentado com asfalto frio, considerado ideal para aquele tipo de solo, permitindo atender satisfatoriamente a comunidade local.

“Esquecido há anos e causando muitos transtornos e prejuízo à população, a recuperação do Ramal do Macarrão é um compromisso da prefeita Socorro Neri com a comunidade. O trecho que receberá a pavimentação asfáltica tem aproximadamente um quilômetro e duzentos metros de extensão e irá beneficiar centenas de famílias e proprietários de estabelecimentos comerciais, estimulando o desenvolvimento da região”, explicou o engenheiro.

De acordo com a dona de casa Gisele Ticiane da Silva, durante o período chuvoso o ramal ficava praticamente intrafegável. Além da buraqueira e do lamaçal, os moradores ainda eram obrigados a conviver com prejuízos em carros e motos. “Nem donos de bicicletas escapam dos prejuízos. Agora está ficando muito bom”, ponderou.

Maria Souza da Costa, presidente da Associação de Moradores Parque dos Buritis (Segundo Distrito), ressaltou que o asfaltamento do ramal representa muita coisa para a comunidade e a principal delas é o fim do isolamento.

“Há vários anos temos lutado pela pavimentação do Ramal do Macarrão. Graças a Deus e à prefeita Socorro Neri, agora a obra está sendo concretizada. Acreditamos, inclusive, que vai ser possível trazer de volta a linha de ônibus para este local, que foi retirada por falta de condições de acesso”, enfatizou a líder comunitária.