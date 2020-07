Dando sequência ao seu plano de ações de combate ao Coronavírus, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC), RBTrans e Secretaria Municipal de Agricultura Familiar (SAFRA), intensificou os serviços de higienização dos principais espaços públicos da Capital, como mercados públicos municipais, terminais urbanos de integração, Terminal Rodoviário, além de outros locais de grande circulação de pessoas.

De acordo com o secretário municipal de Zeladoria da Cidade, Kellyton Carvalho, os serviços foram determinados pela prefeita Socorro Neri e tiveram continuação nesta quinta-feira, 9, e serão concluídos no próximo sábado dia, 11.

“Esse trabalho é uma determinação da prefeita, que recomendou atenção especial para todos os locais de grande movimentação de pessoas”, explica Carvalho, revelando que já foram executados os serviços de higienização dos mercados dos conjuntos Rui Lino e Manuel Julião, Terminal de integração do Conjunto Tucumã, além Terminal Rodoviário Internacional, concluído nesta quinta-feira”, informou o secretário.

Segundo ele, ainda nesta quinta-feira serão higienizados os entornos das agências da Caixa Econômica Federal no bairro do Bosque e do Centro da cidade. “Esses locais são de grande fluxo de pessoas, principalmente nesta época de pagamento do Auxílio Emergencial, daí a preocupação em evitar a presença do vírus”, explicou Carvalho.

O secretário informou, ainda, que nesta sexta-feira, 10, os serviços serão executados no Calçadão da Gameleira, Mercado dos Colonos, Mercado da Praça da Bandeira e, à noite, será a vez do Terminal Urbano Central do bairro Cadeia Velha receber os serviços. “Nesse local os trabalhos serão realizados a partir das 22h e serão concluídos por volta das 3h de sábado, 11, tendo em vista que durante o dia registra grande fluxo de pessoas”, concluiu.