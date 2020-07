Direção-Geral da Polícia Civil iniciou a apresentação dos novos policiais que irão atuar nas delegacias no interior do estado.

A Direção-Geral da Polícia Civil do Acre iniciou na última terça-feira, 7, a apresentação dos novos policiais civis que irão atuar nas delegacias no interior do estado. Até o momento, 8 cidades acreanas receberam a visita da comitiva liderada pelo delegado-geral, José Henrique Maciel Ferreira.

As visitas iniciaram pelas cidades do Baixo Acre. Em Acrelândia, foi apresentado o escrivão Paulo Renato de Sousa Macedo, que passará a integrar a equipe de policiais da cidade. Logo depois, foi a vez da cidade de Plácido de Castro receber o novo delegado Danilo César Régis de Almeida e a escrivã Ivanessa Queiroz Dumont.

As apresentações seguiram nos municípios de Capixaba, onde o agente de polícia Douglas Marcos Ramos Teleken, o delegado Gustavo Mendes e o escrivão Mateus Milhomem se integraram à equipe. Em Senador Guiomard foi a vez do agente de polícia Antônio Carlos Bacelar e da escrivã de polícia Daniela de Sousa Magalhães conhecer a equipe em que irão trabalhar.

Na quarta-feira, 8, a equipe da Polícia Civil seguiu com as apresentações na região do Alto Acre. O delegado Bruno Coelho Oliveira, o agente Marcelo Araújo Solano e as escrivãs Paula Isabel Barros Viana e Layra de Bessa Dal Col ficarão na equipe do município de Xapuri. Já o delegado Judson Barros Pereira e o agente Diego Martins da Mota foram apresentados e passarão a compor a equipe de Assis Brasil.

Nas cidades de Brasileia e Epitaciolândia, nesse primeiro momento, não foram apresentados novos policiais.

Internet, computadores, scanners e fardamento

O chefe da Divisão de Tecnologia da Informação (DTIC), da Polícia Civil, Marcelo de Almeida Lima integra a comitiva da Polícia Judiciária que está visitando as unidades policiais no interior do Acre. A equipe da DTIC realizou a supervisão da instalação da rede de internet disponibilizada pelo Ministério da Justiça nas delegacias do interior.

Na ocasião, ainda estão sendo entregues computadores, nobreaks, scanners de última geração fruto de um convênio entre o governo do Acre e o Ministério da Justiça. Todas as unidades policiais do interior e da capital serão contempladas com os equipamentos.

Também estão sendo entregues fardamentos para todos os policiais civis do Acre. Os kits são compostos por camisetas, calças, coturnos e coldres.

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), álcool gel e líquido 70% e material de higienização também estão sendo entregues nas delegacias.

As apresentações, entregas de computadores e fardamento, além dos materiais de proteção e álcool gel continuam até a próxima semana. Nesta quinta-feira, 9, a visita segue nas cidades de Sena Madureira, Manoel Urbano e Feijó. Na sexta-feira, 10 será a vez de Tarauacá receber os novos policiais e os equipamentos. Sábado, 11, é domingo, 12, será a vez das cidades do Juruá.

“Esse é um marco na história da Polícia Civil do Acre. Estamos trabalhando, com o apoio do governo, para melhorarmos cada vez mais a nossa polícia Judiciária. Já recebemos investimentos de viaturas e a contratação dos 62 primeiros policiais civis que concluíram a academia de polícia, estamos agora distribuindo o fardamento padronizado a todos os policiais do Estado, computadores e equipamentos de informática, além de internet de qualidade. Isso demonstra o compromisso do governador Gladson Cameli com a Segurança Pública do Acre”, enfatizou Henrique Maciel, delegado-geral da Polícia Civil.

Até o final de 2020 novos investimentos serão aplicados na Polícia Civil, como a aquisição de viaturas descaracterizadas para fins de investigação, novos armamentos e munições e a nova identidade funcional de padrão nacional, entre outros.