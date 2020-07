Com o objetivo de descentralizar, regulamentar e facilitar a expedição de toda e qualquer licença ambiental na região do Juruá, o Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) está realizando um treinamento com servidores e técnicos do órgão para torná-los aptos a emitir licenças ambientais diretamente de Cruzeiro do Sul para qualquer segmento em sistema online com a sede do Imac, em Rio Branco.

O instituto criou uma listagem que permite que o empreendedor possa formular seu pedido de licença ambiental junto ao órgão. O empresário Jairo Correia, elogiou a atuação do Imac nesse novo processo de emissão do documento.

“Quero agradecer ao Imac pelo tempo de resposta à liberação de nossas licenças ambientais. Ano passado consegui as minhas licenças com maior facilidade”, disse Jairo.

O diretor-presidente informou que os 12 funcionários da autarquia em Cruzeiro Sul estão passando por treinamento para que possam iniciar o processo de requerimento de licenças e o órgão no município outorgue essas licenças.

“Com os procedimentos sendo analisados em Cruzeiro do Sul estima-se que os processos ambientais sejam outorgados em até 15 dias e assinados pelo gerente-geral do órgão. Os servidores estão sendo treinados para atender os empreendedores por meio do Programa Sinaflor”, disse o diretor-presidente.

A bióloga Marla Amorim, que é servidora do Imac, disse que esse novo sistema ajudará bastante os empreendedores da região. “Há dois anos não era possível expedir a licença ambiental e, com essa mudança no sistema, teremos tempo-resposta mais ágil nas análises de processos de liberação das licenças. Está ótimo nesse novo formato utilizado pelo Imac”, disse.