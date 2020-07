Dando continuidade ao programa Ramais Acre, o governador Gladson Cameli assinou nesta quarta-feira, 8, mais uma ordem de serviço em parceria com as prefeituras de Plácido de Castro e Acrelândia para o início das obras de recuperação em ramais, além da restauração de pavimentação asfáltica em rodovias.

A solenidade de assinatura dos convênios foi realizada na entrada de Plácido de Castro, na presença do vice-governador Major Rocha, de representantes da Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, secretários e população em geral.

O programa Ramais do Acre é uma das ações da Operação Retomada, uma iniciativa do governo do Estado para gerar empregos e recuperar a economia local, prejudicada pela pandemia do novo coronavírus.

O convênio prevê o fornecimento de recursos por meio do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), no valor de mais de R$ 341 mil ao município de Plácido de Castro e outros R$ 347 mil ao município de Acrelândia. O valor deverá ser investido na compra de combustível, peças e manutenção do maquinário para a execução dos serviços. O objetivo é recuperar 63,5 quilômetros da rodovia estadual AC-40 e 51,8 quilômetros da rodovia AC-475.

“Essa estrada foi construída na época do governo Nabor Júnior e eu quero ser o governador que será lembrado por refazê-la, e não é só conversa de tapa-buraco, vai ser todo um trabalho de recuperação asfáltica. Podem nos cobrar, pois é o que vamos fazer, vamos atuar nas rodovias estaduais e dar condições para que as prefeituras recuperem seus ramais”, declarou o governador Gladson Cameli.

O prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, destacou a dificuldade que o governo vem enfrentando com a pandemia e reconhece o esforço em não deixar os municípios desassistidos, mantendo o planejamento e as obras em ação, aproveitando o período de verão.

“Aqui em Plácido, desde o primeiro ano, o governo finalizou o programa de pavimentação de ruas que estava parado, ajudou na recuperação dos ramais ano passado e hoje está aqui honrando mais um pacote de obras, que é recuperar as principais rodovias e seus ramais. Essa estrada era uma esperança e traz vida aos moradores. Nós estamos gratos”, disse.

Já o prefeito de Acrelândia, Ederaldo Caetano, falou sobre a importância das parcerias: “Sozinha uma prefeitura não consegue e junto com o estado se fortalece. Estamos com três frentes de serviços dentro do município, recuperando ramais e com mais esse recurso poderemos dar continuidade às obras. Estamos satisfeitos por todo o esforço”, afirmou.