Em solenidade na manhã desta quinta-feira, 9, o Governo do Estado recebeu da Prefeitura de Rio Branco 68 respiradores de transporte. Os equipamentos foram enviados para a prefeitura pelo governo federal, por meio do Ministério da Saúde, e, por decisão da prefeita Socorro Neri, foram encaminhados ao Estado para reforçar o sistema de saúde de todo o Acre no combate à pandemia do coronavírus.

Respiradores de transporte ou ventiladores, como também são chamados, são usados em pacientes que necessitam do suporte respiratório enquanto são deslocados em curtos trajetos ou por curtos períodos de tempo. Isso ocorre quando um paciente que já está em uso de ventilação mecânica é transportado de um hospital a outro, por exemplo.

Representando o governador Gladson Cameli, o secretário de Saúde, Alysson Bestene, relembrou que desde o início da pandemia Estado e prefeitura têm realizado um grande trabalho conjunto, com ações integradas e respeito de decisões. “Esses ventiladores poderão ser usados agora em todo o estado, principalmente nos municípios mais isolados, que precisam estabilizar os pacientes para transportar para a capital. Em nome do Estado agradeço à prefeita e toda sua equipe”, afirma Alysson Bestene.

A prefeita Socorro Neri reforçou: “É nossa responsabilidade, tanto do governo quanto da prefeitura, fazer o máximo possível para preservar vidas. Estamos realizando esta doação porque é o Estado que faz a média e alta complexidade do SUS no Acre. O governador Gladson Cameli e o secretário de Saúde têm sido esses parceiros, nos orientando, nos dando o bom caminho com toda nossa equipe”.

O Estado, que já inaugurou seu primeiro hospital de campanha na capital, prepara-se para inaugurar o segundo nesta sexta-feira, 10, em Cruzeiro do Sul. Além disso, o governo tem se esforçado durante todo este período para a aquisição de equipamentos médicos, medicamentos, equipamentos de proteção individual e contratação de novos profissionais de saúde.