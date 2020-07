O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta quinta-feira (09) um requerimento para a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, onde solicita informações sobre os planos e incentivos do governo federal para a agricultura e pecuária nos estados da Amazônia.

No requerimento, o parlamentar ainda indagou a ministra sobre os incentivos financeiros de pesquisa e tecnologia que estão em curso para fortalecer a agricultura amazônica sem novas derrubadas na floresta.

O deputado fez esses questionamentos após uma entrevista da ministra ao jornal Estadão com o título ” O agronegócio não precisa da Amazônia”. Na entrevista, Tereza Cristina, afirma que a Amazônia não tem infraestrutura e logística para escoamento da produção, por isso, o agronegócio prefere o Centro-Sul do Brasil. Na avaliação do deputado essa é uma declaração que exclui o Norte do país, e com isso, dificulta o desenvolvimento da região.

“Entendo que o governo precisa dar uma satisfação aos demais países em relação a uma agricultura sustentável e não agressiva ao meio ambiente. Ocorre que para defender a Amazônia como nós queremos, precisa levar em conta a sobrevivência dos brasileiros que vivem nos estados da região. Milhões que vivem nesses estados dependem da agricultura ou da pecuária para gerar empregos e renda, e para eles é urgente um plano de investimentos do governo federal que os permita produzir sem desmatar. Viver da atividade agrícola de maneira sustentável, ressaltou Jesus Sérgio.

O deputado sugere também no requerimento que a Embrapa que tanto contribuiu para o agronegócio e para desenvolver tecnologias, possa contribuir com os agricultores da Amazônia.