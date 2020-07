Mizael Ribeiro Saboia foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) ao Ministério Público do Estado nesta quinta-feira, 9, por exercer a medicina de maneira ilegal na cidade de Rio Branco.

De acordo com o CRM, Saboia é formado em medicina em faculdade do exterior e não tem revalidação de diploma. Em perfil nas redes sociais, Mizael afirma que morou em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

“Ou seja, não tem registro no Conselho de Classe e, portanto, não pode exercer a profissão”, informa. Foi uma própria paciente que denunciou o caso no último dia 24 de abril após sofrer lesões que, segundo o CRM, teriam sido provocadas pelos atos cirúrgicos inapropriados praticados pelo falso médico.

O caso foi encaminhado pelo CRM-AC à Delegacia de Polícia Civil da 1ª Regional, ainda no dia 30 de abril de 2020. No entanto, até a presente data não há qualquer informação de providências. Mizael já respondeu processo na 2ª Vara Criminal de Rio Branco após denúncia de exercício ilegal da medicina no ano de 2016.

Desde aquela época, ele já se apresentava como cirurgião plástico e teria provocado lesões corporais de natureza gravíssima em pacientes. “Porém, o acusado foi beneficiado pela suspensão condicional do processo em maio de 2019, estando ainda em cumprimento das medidas estabelecidas”, diz o CRM local.