Durante sessão online realizada nesta quinta feira, 9, o vereador e médico Jakson Ramos (PT) voltou a reforçar a necessidade de a população reforçar os cuidados de prevenção ao novo coronavírus.

Com o período de isolamento físico ainda sem data para acabar, tem aumentado a ansiedade das pessoas em retomar as atividades de rotina, ao passo que o número de casos continua crescendo, resultando até o momento em mais de 400 mortes no Acre, além de 15 mil casos positivos da covid-19.

“É preciso alertar que nós ainda não estamos fora de risco. Entendemos a necessidade econômica, mas os cuidados preventivos ainda precisam ser adotados à risca como a utilização das máscaras, do distanciamento social mesmo em ambientes de trabalho. Devemos estar atentos a essa situação, para que em breve possamos voltar à vida normal”, destacou.