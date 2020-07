07 pessoas morreram e 298 foram infectadas pelo COVID-19 no Acre nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma, no boletim parcial desta quinta-feira, 9, mais 298 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado nas últimas 24 horas. Desse modo, o número de infectados saltou de 15.167 para 15.465