A Secretaria de Saúde por meio da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, instalou um novo sistema de assistência farmacêutica que permite o controle e distribuição dos medicamentos que estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a Secretária de Saúde Juliana Pereira “Esse programa qualifica a gestão farmacêutica do Município por meio dele tem como saber sobre a entrada, a saída e o que tem em estoque de medicamentos. Através dessa acessibilidade se torna mais fácil ter o controle e otimizar recursos,” contou ela.

“O Hórus vai facilitar muito o atendimento dos usuários, porque antes usávamos papel e agora vamos direto no sistema, e isso proporciona mais agilidade para as pessoas que utilizam desse recurso público,” relatou Gracimar Costa, atende da Farmácia Central do município.

Para ter acesso aos medicamentos, o usuário precisa ser atendido pelo médico, e ter a receita solicitando o remédio, logo após é preciso que o paciente confira se a medicação é disponibilizada pelo SUS.