A Prefeitura de Brasiléia está realizando a ampliação da Secretaria Municipal de Educação, com a construção de um auditório com capacidade média para 80 pessoas. Os trabalhos estão a todo vapor, com previsão para ser inaugurada neste semestre.

O novo espaço será de grande importância para a rede municipal, nele, serão realizadas reuniões, conferências, encontros pedagógicos de professores e alunos, eventos educativos, bem como atender a demanda de outras secretarias.

Para a Secretária Municipal de Educação Luíza Amaral, o auditório terá importância fundamental para o ensino municipal.

Esse auditório é de grande importância para os trabalhadores da educação, pois teremos um espaço para realizar encontros e reuniões, sempre estávamos usando espaços de outros setores. Hoje podemos contar com esse grande investimento que vai contribuir bastante com a melhoria dos trabalhos e encontros da educação. Agradecemos o empenho da nossa prefeita Fernanda Hassem, em buscar recursos não só para a educação, mas para todo o município.

Os recursos são oriundos de uma emenda do ex-senador Jorge Viana, no valor: 200.711,28. Vale ressaltar que a prefeitura de Brasiléia está com várias frentes de trabalho na cidade e na zona rural, com construção de escolas, quadras, ruas e ramais, trazendo desenvolvimento para o município e gerando emprego e renda para várias famílias.