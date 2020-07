Os moradores da Vila Liberdade, em Cruzeiro do Sul, receberam das mãos do prefeito Ilderlei Cordeiro novos equipamentos que vão garantir o acesso da comunidade aos atendimentos de saúde.

Por meio do programa Anjos do Socorro, uma ambulância e um barco de emergência estão sendo disponibilizados nesta quarta-feira (8) para a comunidade e vai possibilitar resgates até mesmo em áreas mais remotas e de difícil acesso.

Há anos as famílias que moram na localidade reivindicavam a aquisição de uma ambulância e, com esforço da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o projeto Anjos do Socorro vai garantir este direito básico, que é a saúde.

“Estamos assumindo e honrando um compromisso com esta comunidade tão importante que há anos esperava por este apoio. O Anjos do Socorro é um programa que deu certo e veio atender os anseios destas famílias que tanto se dedicam para o progresso da nossa cidade por meio da agricultura. Continuaremos fazendo o possível para garantir uma saúde digna.”, declarou o prefeito Ilderlei.

A ambulância ficará disponível para toda a comunidade no posto de saúde, e, dependendo da gravidade, o paciente poderá ser transportado com agilidade ao Hospital de Cruzeiro do Sul, tendo acesso a um tratamento de qualidade.

A subprefeita da comunidade, Maria Branca, agradeceu Cordeiro pela sensibilidade de se dedicar a assumir este compromisso. “Nosso pedido passou na mão de tantos prefeitos e nenhum conseguiu colocar uma ambulância aqui, então eu quero agradecer ao prefeito que temos hoje, que assume seus compromissos, que se dedica. Antes chegava alguém ferido, com picada de cobra, uma mulher em trabalho de parto, e nós não tínhamos nenhum transporte de emergência, agora, graças ao prefeito Ilderlei Cordeiro, as necessidades da comunidade serão atendidas”, afirmou Branca.

O barco de emergência ficará à disposição da comunidade ribeirinha Monteiro, uma das que mais sofria com a dificuldade de receber atendimento médico. Em casos de urgências e emergências, pacientes feridos eram transportados à pé, em redes ou em transportes inadequados que podiam até mesmo agravar sua condição. Com o barco, o deslocamento será agilizado, dando ao enfermo a possibilidade de ser atendido mais rapidamente.

Manoel Feitosa é morador da comunidade Monteiro. Ele comemorou a chegada do barco, que, segundo ele, marca um novo momento para a saúde dos moradores. “A área mais crítica pra nós é com certeza a da saúde. Lutamos muito para trazer este barco que vai melhorar em 90% nossa situação. Quero agradecer ao prefeito Ilderlei Cordeiro, pois prometer muitos outros prefeitos prometeram, ele veio e cumpriu. Nós lutamos por muitas melhorias, mas esta com certeza é uma das que mais sonhamos”, comemorou.