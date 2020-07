Prezando pela lisura e transparência em suas ações, a Prefeitura de Rio Branco realiza diariamente a atualização do “Portal Covid19”, principalmente a divulgação de todos os gastos realizados no enfrentamento ao novo coronavírus.

No Portal estão presentes os decretos e as legislações relativas ao período de pandemia, recomendações técnicas, informes epidemiológicos, notícias, Ouvidoria e contratações emergenciais.

Neste último tópico, qualquer cidadão pode ver as planilhas de gastos, contratos, recursos recebidos e aplicados, descritivo de aquisição de equipamentos, medicamentos, serviços e insumos, recebimento de equipamentos de proteção individual (EPI’s), entre outros dados.

Desta forma, estão garantidas as informações desde a origem até a aplicação dos recursos públicos, seguindo os princípios constitucionais da publicidade e da transparência. É de interesse do município dar “a mais ampla publicidade e transparência dos recursos recebidos e dos gastos efetuados”, garante Ada Barbosa Derze, Auditora Chefe da Controladoria Geral do Município “Os recursos estão sendo transparentemente aplicados na Covid-19 e sob a fiscalização do Tribunal de Contas”, afirma Ada.