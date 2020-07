As práticas integrativas, cada vez mais, ganham espaço no novo cenário da saúde mundial. Esses procedimentos não substituem o tratamento convencional, mas funcionam como um instrumento a mais na hora da recuperação e para o equilíbrio da psique do servidor.

Pensando nisso, na terça-feira, 7, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), esteve em reunião com a direção da Policlínica do Tucumã para alinhar os últimos detalhes da implantação do Ambulatório de Práticas Integrativas.

A proposta é ofertar aos servidores da Saúde do Acre um atendimento focado na escuta acolhedora, a visão ampliada do processo saúde-doença e, também, a promoção do autocuidado. O Ambulatório de Práticas Integrativas será implantado na Policlínica do Tucumã, em Rio Branco, unidade que já é referência no atendimento ao servidor da Saúde, com a perspectiva de tratá-lo como prioridade, num atendimento humanizado.

“O serviço será de grande relevância para a saúde do estado, pois o nosso maior patrimônio são os servidores”, destacou o diretor da policlínica, João Paulo Silva. Ainda, segundo o diretor, a previsão é de que as atividades do ambulatório sejam iniciadas ainda no segundo semestre de 2020, a partir da articulação e estabelecimento de parcerias com diversas instituições.

Algumas práticas integrativas

Quiropraxia: que tem como foco principal a coluna vertebral e pode ser usada tanto para tratar quanto para prevenir desalinhamentos na coluna;

Yoga: tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente, focando na respiração e concentração para ajudar quanto aos sintomas de ansiedade, também dores no corpo e coluna;

Shantala: é uma técnica de massagem milenar que as mães utilizam para promover uma maior interação com seu bebê;

Acupuntura: é uma terapia milenar de origem chinesa, que consiste na aplicação de agulhas bem finas, em pontos específicos do corpo, para melhorar a imunidade e tratar problemas emocionais e, até, doenças físicas.