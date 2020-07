O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), está realizando várias obras de manutenção de ramais nas unidades de conservação do estado para melhorar as condições de acesso e escoamento dos produtos agroflorestais nas florestas e seu entorno.

No início dessa semana, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, visitou as obras do Ramal Mucambo I e Filipinas II, em Xapuri e Brasileia. As obras estão orçadas em mais de 3,2 milhões e irão beneficiar diretamente mais de 3 mil pessoas dos municípios de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

As ordens de serviço de manutenção dos ramais Filipinas II e Mucambo I foram assinadas pelo governador do Estado, Gladson Cameli, e pelo secretário Israel Milani, no mês de junho.

“A Sema vem trabalhando para melhorar a vida das pessoas que moram nas unidades de conservação e também em seu entorno, em todo o estado, incluindo a Reserva Extrativista Chico Mendes, que é de administração do governo federal. Não podemos conservar as florestas e esquecer as pessoas. Aqui no Ramal do Mucambo, a manutenção vai proporcionar acesso a escola, a saúde e também o escoamento da produção extrativista”, disse o secretário.

A moradora do Ramal Mucambo I, Maria Auxiliadora de Araújo, relatou as dificuldades de acesso que população viveu. “Antigamente a gente demorava até 12 horas para chegar na cidade. Depois do ramal, a gente ainda continuava com dificuldade, demorava muito porque era muito ruim a estrada. Agora com essa manutenção feita pelo governo, a gente pode ir sempre que quiser à cidade. É muito bom ter essa condição e nós agradecemos muito por isso”, disse.

Os projetos serão executados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA II/BID).

Mais acesso

A visita foi acompanhada pela deputada federal Vanda Milani e pelo deputado estadual Antônio Pedro. Vanda Milani garantiu emenda parlamentar de R$ 2 milhões para a manutenção de 11 quilômetros do Ramal Mucambo II, que vai proporcionar acesso a três escolas na região.

Para Vanda Milani, melhorar os acessos da população que mora nas florestas é fundamental. “As pessoas que moram aqui precisam ter condições para se locomover, precisam de acesso a saúde, a educação e também precisam escoar os seus produtos extrativistas”, disse. O deputado Antônio Pedro agradeceu o apoio do governo do Estado nas melhorias para o município de Xapuri.