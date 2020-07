As competições dos Jogos Escolares Virtuais começam nesta terça, 7, às 14 horas, no perfil @departamento_de_esportes_acre, no Instagram. A disputa será feita por meio de enquetes nos stories. A escola que receber mais votos passará para a próxima fase.

A rodada será inaugurada pelas escolas Centro de Educação de Jovens e Adultos versus Theodolina Falcão Macedo e Raimundo Augusto versus Padre Paulino. As competições são divididas pelas regionais Alto Acre, Baixo Acre, Tarauacá/Envira e Juruá. Ao todo, 52 escolas estão inscritas. Clique aqui e confira a tabela da primeira fase.

De acordo com o chefe do Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, Júnior Santiago, neste momento de pandemia, os jogos virtuais foram um meio que a equipe encontrou de mobilizar a comunidade estudantil. “É uma maneira de agregar os alunos e também para que a gente interagisse com as escolas”.

Cada rodada terá duração de 20 horas, sempre com início às 14 horas e término às 10 horas do dia seguinte. Só serão computados votos dos seguidores da página do departamento. Por isso, quem desejar votar na sua escola deverá obrigatoriamente seguir o @departamento_de_esportes_acre.

As escolas campeãs da fase regional receberão um kit esportivo no valor de 700 reais, já as vice-campeãs ganharão um kit no valor de 500 reais. Ao final das competições, na fase estadual, a escola que chegar ao 1º lugar ganhará um kit esportivo de valor de seis mil reais. O 2º lugar receberá um kit no valor de dois mil reais.