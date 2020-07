Novos veículos atenderão os 22 municípios acreanos – Foto: Rafael Dias.

O Governo do Estado entregou na manhã desta quarta-feira, 8, 110 novos ônibus escolares adquiridos por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), dobrando a frota de veículos destinados a atender mais de dez mil alunos do estado.

O ato de apresentação da frota teve início no estádio Arena Acreana, onde estava estacionada a maior parte dos veículos, de onde um comboio conduzido pelo governador do Estado, Gladson Cameli, seguiu até a frente do Palácio Rio Branco, local em que foi concluída a entrega dos ônibus escolares.

Participaram do ato o vice-governador do Estado, Major Rocha, o secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Nicolau Júnior e outras autoridades e convidados.

Apresentação dos novos ônibus foi realizada pelo governador Gladson Cameli – Foto: Diego Gurgel

Segundo o governador, todos os 22 municípios acreanos serão contemplados com os novos veículos. Em Santa Rosa do Purus, por exemplo, onde nunca houve ônibus escolar, será enviado um veículo para atender os alunos.

“Quando há união e comunicação entre as pessoas, quando todo mundo se ajuda, dá para fazer mais pela população do nosso estado. É dessa forma que vamos conseguindo viver dias melhores”, destacou.

Dos 110 novos veículos, 65 são ônibus com capacidade para 59 lugares, 19 são micro-ônibus com 29 lugares e outros 26 veículos são adaptados para alunos com deficiência, com capacidade de 19 lugares.

Gladson Cameli agradeceu pela dedicação de toda a equipe em busca de melhorias para a Educação e outros setores – Foto: Diego Gurgel

A aquisição dos veículos foi realizada com recursos do próprio governo do Estado e outra parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Para o secretário de Educação, Mauro Cruz, esses investimentos mostram o compromisso do governador Gladson Cameli com uma educação de qualidade e com a permanência dos alunos na escola. Ele destacou que em 2021 serão realizados investimentos também no transporte fluvial.

“Com todo esse investimento, a gente vem superando o desafio, primeiro com o transporte escolar terrestre e, no ano que vem, com o transporte fluvial, pois entendemos que a escola é o lugar onde os alunos têm que ser bem acolhidos, pois eles são a razão do nosso trabalho”, afirmou.