O Governo do Estado do Acre por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) deu início à elaboração de um plano de trabalho para agilizar a retomada da parte técnica do antigo ensino integrado, que encontra-se pendente.

As diretrizes foram elaboradas nesta terça-feira, 7, em um encontro que reuniu o presidente do Ieptec, Francineudo Costa, e a equipe dos departamentos Pedagógico e Curricular e de Planejamento e Gestão Estratégica, com os coordenadores das escolas técnicas.

Trata-se da esfera politécnica dos cursos de Estética, Enfermagem, Saúde Bucal, Design de Móveis, Cozinha, Hospedagem, Agroecologia e Floresta, para 296 alunos do Curso de Formação Integrada ao Ensino Médio ofertado pela instituição.

Para isso, a equipe multifuncional do Ieptec utilizará recursos tecnológicos para que as aulas sejam realizadas de forma remota, por meio das plataformas Moodle e Google Meet, por exemplo.

“Queremos agilizar a oferta dessa parte profissionalizante complementar de cada curso que ficou pendente e garantir o direito que esses alunos têm de concluir os cursos em nível técnico e suas devidas certificações”, disse Francineudo Costa.

A previsão é que as aulas tenham início no próximo dia 21 de julho e estenda-se até o mês de dezembro deste ano.