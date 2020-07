Marcelo falou do quanto refletiu para aceitar o desafio e que isso o estimulou a encarar a missão.

“Antes de mais nada eu gostaria de agradecer quem me incentivou e nos últimos dias conversei com muitas pessoas, antes de tomar essa decisão. Sei que é um momento difícil e o momento é adverso, pois muitas pessoas não querem ser candidatos por saber que é um momento difícil. Tem muitas pessoas boas e as brigas ideológicas tem criado problemas na construção de uma sociedade melhor”, disse.

Com a confirmação de Marcelo Siqueira, a eleição em Cruzeiro do Sul já tem 4 nomes como pré-candidatos.

Fagner Sales – MDB

Marcelo Siqueira – PT

Ilderlei Cordeiro – PP

Adonis Sousa – PSL

Marcelo não falou em possíveis alianças, mas com o fim da Frente Popular do Acre, as articulações e alianças começam do zero e com os prazos definidos para a eleição, os partidos correm para montar seu arco de apoiadores.

No ano de 2012, Siqueira foi vice na chapa que tinha o ex-deputado federal Henrique Afonso; na época do PV, mas foram derrotados pelo então prefeito Vagner Sales do MDB. Em 2014 disputou a eleição de deputado estadual e não conseguiu se eleger, mas obteve boa votação.

Os petistas apostam em uma polarização entre os grupos do PP e MDB, para correr em uma terceira via.

Veja o Vídeo: