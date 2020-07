Um consultório oftalmológico é investigado em um procedimento preparatório do Ministério Público do Acre (MP-AC) por diversas irregularidades. O processo iniciou após fiscalizações do Conselho Regional de Medicina (CRM-AC), no mês de abril, realizadas no estabelecimento, que fica no Centro de Rio Branco.

As equipes teriam flagrado um homem atendendo no local sem registro no Conselho. Além disso, o estabelecimento também não estaria registrado no CRM-AC.

A Vigilância Sanitária de Rio Branco também teria vistoriado o local e encontrado diversas irregularidades sanitárias. Não conseguimos contato com o consultório até a última atualização desta matéria.

O CRM-AC informou que recebeu uma denúncia anônima sobre as irregularidades. No dia 14 de abril, uma equipe foi ao local, constatou as suspeitas e notificou o estabelecimento.

Fiscais da Vigilância Sanitária de Rio Branco também teriam ido até a clínica e encontrado diversas irregularidades sanitárias.

O MP-AC pediu que fossem encaminhados ofícios para o CRM-AC para saber que providências foram tomadas sobre a falta de registro, e à Vigilância Sanitária. Por G1 Acre.