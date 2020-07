Em encontro na sede do PP Gladson defende fortalecimento da sigla e reafirma apoio a reeleição da prefeita Socorro Neri

A reunião do governador Gladson Cameli e as principais lideranças do PP, realizada na tarde desta terça-feira, 07, na sede do partido, no bairro Abrahão Alab, terminou praticamente da mesma forma que começou: ele defendeu o fortalecimento do partido, na capital e interior, mas continua apoiando a reeleição da prefeita Socorro Neri (PSB)