O governo do Acre tem se esforçado para atender a população do estado com os serviços do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) no período de pandemia, disponibilizando-os de forma online e presencial.

O presidente do órgão, Luiz Fernando Duarte, afirma que as adaptações foram necessárias para atender as necessidades dos clientes, observando-se os cuidados para evitar a disseminação da Covid-19.

“Em meio à crise sanitária, conseguimos inovar e adaptar os nossos atendimentos, ampliando os serviços online, para evitar aglomerações de pessoas, além de também garantir o atendimento de alguns serviços presenciais”, ressalta Duarte.

Serviços online do Detran/Acre

Licenciamento veicular anual

O licenciamento digital (CRLV-e) está disponível, pode ser obtido de forma online e ainda ser salvo ou impresso do site oficial do Detran/AC ou Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) no site ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível para celulares com sistema operacional Android e iOS.

A impressão do documento do veículo pode ser feita em impressora comum, no papel A4, em tinta preta, em página única. Para ler a notícia, clique aqui.

Plataforma de autoatendimento online

O cidadão, ao se cadastrar na plataforma de autoatendimento do site do Detran/AC, terá acesso a diversos serviços de veículos, habilitações e multas. Para mais informações, clique aqui.

Segue abaixo a listagem dos serviços disponíveis na plataforma:

Veículo

Agendar vistoria, alterar endereço, consultar SNG, emitir débitos consolidados, impressão do Certificado de Registro de Veículo (CRLV), solicitar 2ª via de CRLV e impressão de taxa de estadia de pátio.

Habilitação

Acompanhar processo, detalhar pontuação, solicitar 2ª via da CNH e solicitar CNH definitiva.

Infrações

Fotos de radar até 2017, fotos de radar a partir de 2018 e lista de infrações.

Fora da plataforma, no interior do site o cidadão também pode:

Agendar vistoria, agendar atendimento de veículos e realizar impressão de CRLV pessoa jurídica.

Serviços presenciais

Desde o mês de abril deste ano, o Detran vem realizando alguns serviços de forma presencial nas unidades, para garantir aos seus clientes a continuidade dos atendimentos do órgão.

Os atendimentos presenciais são realizados mediante agendamento prévio no site do Detran/AC e só é permitida a entrada de pessoas usando máscaras e sem acompanhantes.

“Todas as medidas de segurança foram adotadas pela direção do Detran, para o retorno gradual de nossos serviços. Realizamos a instalação de painéis de acrílico nos guichês tanto na capital, como nas unidades do interior”, informa o presidente.

Os atendimentos de veículos são realizados às terças e quintas-feiras das 7 às 13h, de habilitação às quartas e sextas-feiras, no mesmo horário, na unidade Detran Veículos, localizada na Estação Experimental, em Rio Branco. Os atendimentos de vistoria são realizados na Unidade de Vistoria, localizada na Travessa Caramuru, 113, ao lado do Lar dos Vicentinos, também às terças e quintas-feiras.

Já os atendimentos para a entrega de Boletim de Acidentes de Trânsito (BAT) são realizados sem agendamentos, por ordem de chegada, às terças e quintas, das 7 às 13h, na Unidade de Parquemanento, localizada na Av. Antônio da Rocha Viana, 2005, Vila Ivonete, em Rio Branco.

Confira os serviços presenciais realizados durante a pandemia

Vistoria veicular, transferência de propriedade, 2ª Via do CRV (antigo DUT), retirada de veículos do pátio, entrega da Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) prontas antes da pandemia, entrega de CNHs definitivas solicitadas pelo site, entrega de 2ª via de CNHs solicitadas pelo site e entrega de BATs.